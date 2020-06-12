Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditle ilgili iki kişi hakkında iddianame

Hrant Dink Vakfı’na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş’in zincirleme halinde ‘tehdit’ suçundan yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Ersin Başkan’ın da iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurmuş, mesajlarla ilgili Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiği ifade edilmişti. Emniyet tehdit içerikli mesajları gönderenleri yakalamıştı.

Reklam

Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden kişi tutuklandı

Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları atan kişi yakalandı

Hrant Dink Vakfı’na tehdit sonrası siyasilerden destek

Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımıza ölüm tehdidini şikayet ettik

SON HABERLER

Sektör temsilcisi: Salgında tek kullanımlık ürünlerin tüketimi yüzde 25 arttı

Salgın sürecinde, eldiven, siperlik gibi ürünlerin yanı sıra, ambalajlı ve tek kullanımlık ürünlerin tüketimi de arttı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu süreçte plastik tek kullanımlık üretim ve tüketiminde Türkiye’de yüzde 25’lerin üzerinde bir artış oldu” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...