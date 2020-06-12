Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditle ilgili iki kişi hakkında iddianame

Hrant Dink Vakfı’na mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderilmesine ilişkin iddianamede, Hüseyin Ateş’in zincirleme halinde ‘tehdit’ suçundan yedi buçuk yıldan 26 yıl üç aya, Ersin Başkan’ın da iki buçuk yıldan sekiz yıl dokuz ay kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurmuş, mesajlarla ilgili Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiği ifade edilmişti. Emniyet tehdit içerikli mesajları gönderenleri yakalamıştı.