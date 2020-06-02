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Dink Vakfı’na tehditte ikinci tutuklama: Cumhurbaşkanına hakaret suçu da var

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit içerikli ikinci mesajın gönderilmesine yönelik başlatılan soruşturmada mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, E.B.’nin e-posta adresinden, Hrant Dink Vakfı’nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde gönderim yaparak tehdit ettiği belirtildi. Şüphelinin ‘zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını işlediği, iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi.

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Vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen zanlı H.A. 30 Mayıs’ta Konya’da yakalanmış, önceki gün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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