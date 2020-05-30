Hrant Dink Vakfı’na tehdit sonrası siyasilerden destek

Ölüm tehditleri içeren mesajlar aldığı ortaya çıkan Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e toplumun birçok kesiminden destek geldi. Siyasi parti liderleri Rakel Dink’i telefonla ararken, iktidar ve muhalefetten birçok siyasetçi vakfa destek mesajı yayımladı.

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dünkü açıklamayla, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurdu. Açıklamada mesajlarla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiği de ifade edildi.

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‘Provokasyon’ vurgusu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında “Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır . Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin” mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Rakel Dink ve vakfı yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da konuya ilişkin mesajında, “Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız” ifadelerini kullandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Dink’i arayarak “Bütün bu saldırılara ve tehditlere karşı ayaktayız, mücadele ediyoruz. Farklı olana yönelen bu sistematik saldırı ve tehditlere karşı esas olan dayanışma ve birlik içinde olmamızdır. Demokrasiden yana bütün güçler bir arada olmalıdır” mesajını iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Dink’e, maruz kaldıkları tehdit mesajlarını öğrenince çok üzüldüğünü, bu gibi olayların, hukukun üstünlüğü ve işlevsel demokratik yapı ile çözüme kavuşacağını vurgularken, eşi Sare Davutoğlu da Rakel Dink ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi de resmi Twitter hesabından, hem vakfa hem de Rakel Dink’e yönelik tehdit mesajlarını kınadıklarına dair bir bildiri yayımladı.