Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları gönderen ikinci kişi de yakalandı

Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit içerikli ikinci mesajın gönderilmesine yönelik başlatılan soruşturmada, mesajı gönderdiği belirlenen şüpheli E.B. İstanbul’da yakalandı.

Fotoğraf: Twitter

Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin, vakfa yönelik ölüm tehditlerine ilişkin Bianet’e konumuş, vakfa dün gece (31 Mayıs) bir tehdit mesajı daha geldiğini söyleyerek saldırı ve mesajların son dönemde arttığını ifade etmişti.

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AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı, ikinci tehdit mesajı üzerine resen soruşturma başlattı.

Şüpheli E.B. İstanbul’da yakalanarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin bir dönem Amerika’da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi.

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Vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen zanlı 30 Mayıs’ta Konya’da yakalanmış ve İstanbul’a getirilmişti. H.A, dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.