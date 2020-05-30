Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajları atan kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı atan kişinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dünkü açıklamasında, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurmuş; mesajlarla ilgili Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini ifade etmişti.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bugünkü açıklaması şöyle:

“27-28/05/2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine “Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.” şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu’da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

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Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”