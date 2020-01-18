Hrant Dink ölümünün 13’üncü yılında anılıyor: ‘Utanmak için geç değil’

Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Ocak günü (yarın) öldürüldüğü yerde, eski Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde bir anma olacak. Anma saat 15.00’te başlayacak.

19 Ocak 2007’de öldürülen Dink ayrıca yarın saat 12.00’de Balıklı Mezarlığı’ndaki kabri başında da anılacak. Anma öncesinde Bakırköy Surp Asdvadadzni Kilisesi’nde Hokehanikst duası okunacak.

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Hrant’ın Arkadaşları tarafından düzenlenen anma “Utanmak için geç değil” diyerek bir çağrı videosu yayınlandı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri de yarın 15.00’te Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak.

Ankara’da saat 15.00’te Adakale Sokak’ta bir anma yapılacak. Saat 16.00’da da SES Ankara Şube Salonu’nda sinevizyon ve söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlikleri Ankara Hrant Dink Anma İnisiyatifi düzenliyor.

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Boddum’da ise saat 14.00-17.30 arası, Heredot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik ‘İlk elden Hrant Dink tanıklıkları ve belgeden belleğe Ermeni gerçeğimiz’ başlığını taşıyor. Avukat Ergin Cinmen’in sunumuyla gerçekleştirilecek etkinliğin konuşmacıları Silva Özyerli ve Tayfun Atay. Etkinlik Hrant’ın Bodrum’daki Arkadaşları tarafından düzenleniyor.

Osman Kavala da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Hrant Dink için yazdığı mektubunda şunları söyledi: “Üçüncü defa, bu yıl da, 19 Ocak’ta sizlerle, Hrant’ın arkadaşlarıyla beraber, Agos’un önünde olamayacağım. Sevgili Hrant’ın martılarla birlikte göründüğü fotoğrafı düşünerek ve üzerimden uçarak giden martıları seyrederek Hrant’ı anacağım”