Hrant Dink ödüllerinin sahibi Kavala ile Hassan

Uluslararası Hrant Dink Ödülleri bu yıl 1050 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Mozn Hassan’a verildi.
Salgın nedeniyle online düzenlenen 12. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin bu yılki sahiplerinden Kavala, cezaevinden ilettiği mektupta şu ifadeleri kullandı: “Farklı toplum kesimleri, farklı ülkelerde yaşayanlar arasında oluşmuş önyargıların, aklı kullanarak, konuşarak ve dinleyerek aşılabileceğine inanıyorum.”
2009’dan bu yana her yıl Hrant Dink’in doğumgünü olan 15 Eylül günlerinde verilen ödülün diğer sahibi Hassan ise Mısır’dan gönderdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlara ve diğer savunmasız gruplara yönelik her türden ayrımcılığa karşı verdikleri mücadeleler vesilesiyle bu ödülü alan, dünyanın çeşitli yerlerinden feministlerin arasına katılmış olmaktan onur duyuyorum.”