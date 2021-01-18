Hrant Dink internet üzerinden anılacak: Sen daima buradasın Ahparig

Gazeteci Hrant Dink, öldürüşünün 14’üncü yılında anılacak. Her yıl 19 Ocak’ta Dink’in vurulduğu yerde, yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin eski binasının önünde düzenlenen anma, bu yıl salgın nedeniyle internet üzerinden yapılacak.
İnternet üzerinden canlı yayınlanacak anma yarın 14.45’te başlayacak. Sembolik olarak “Buradasın Ahparig” yazan pankartlar, Dink’in öldürüldüğü yere bırakılacak.
Sanaçtılar anma öncesi çağrı metnini seslendirdirerek “Buradasın Ahparig” dedi.
İstanbul Osmanbey’deki eski Agos’un binası Sebat apartmanına dün akşamdan itibaren Dink’in fotoğrafları ve güvercinler yansıtıldı.
Gazeteci Dink, 19 Ocak 2007 günü binanın önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.