Hrant Dink için Agos’un önünde anma: ‘Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig’

Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürüşünün 13’üncü yılında gazetesinin önünde binlerce kişi tarafından anıldı.

Fotoğraf: Bianet/Hikmet Adal

Dink, İstanbul’un Şişli ilçesinde gazetenin eski binası Sebat Apartmanı’nın önünde 19 Ocak 2007’de vurularak öldürülmüştü.

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Anma töreni öncesinde, binaya ‘Hrant’ın Arkadaşları’ imzasını taşıyan, “Utanmak için geç değil/Biz ‘Bitti’ demeden bu dava bitmez” yazılı bir afiş asıldı. Binanın alt kısmına da ‘Vazgeçmiyoruz ahrapig!’ yazılı başka bir afiş asıldığı görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Dink’in vurulduğu saat olan 15:00’te başlayan anma törenine Dink’in eşi Rakel Dink ve ailesinin yanı sıra CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker; HDP milletvekilleri Erol Katırcıoğlu, Oya Ersoy, Garo Paylan, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

‘Hakikatin değerini hatırlatıyorlar’

‘Hrant’ın Arkadaşları’ adına yazılı açıklamayı okuyan akademisyen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Bertolt Brecht’in “Kötülüğe karşı duyulan nefret yüzünü çirkinleştirir insanın/Haksızlığa karşı bağırmak sesini kabalaştırır” dediğini anımsattı.

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“13 koca yılda, ‘faili meşhur’larını bizlerden köşe bucak kaçıran o devlet erkine karşı bağırmak, haksızlıklara karşı bağırmak kabalaşmadan sayılır mı?” diye soran Fincancı, adalet için 13 yıldır mücadele eden Hrant Dink’in arkadaşlarının ‘hakikatin değerini hatırlattığını’ ifade etti.

‘Bitimsiz bir mücadele…’

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hakikat arayışı bitmiyor, bitmedi hiç. Cumartesi Anneleri’ni meydanlardan sürseler de, hakikati haykıranları hapsetseler de, insanlığa karşı suçlarla sindirmek için üzerimize gelseler de, hakikati haykırmaktan vazgeçmemişti ya Hrant, vazgeçmeyeceğiz öyleyse hiçbirimiz. Kötülüğe karşı nefret değil bizimkisi. Bitimsiz bir mücadele. Kötülüğün sıradanlığına kapılmasın insan, hakları için mücadele etsin, boyun eğmesin erke.”

Fincancı, açıklamasını “Buradayız, vazgeçmiyoruz Ahparig” sözleriyle bitirdi.