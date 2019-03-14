Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada iki tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Kamu görevlilerinin de yargılandığı davada tahliyesine karar verilen iki isim, eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün.

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