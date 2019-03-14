Hrant Dink davasında iki tahliye kararı

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada iki tahliye kararı verildi.
Kamu görevlilerinin de yargılandığı davada tahliyesine karar verilen iki isim, eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün.
Yaramazlara biraz batar!
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada iki tahliye kararı verildi.
Kamu görevlilerinin de yargılandığı davada tahliyesine karar verilen iki isim, eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün.
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