Hrant Dink davası: Savunma sırası dönemin İstanbul istihbarat müdürü Güler’de

CANAN COŞKUN

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin davasında tutuksuz beş sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

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Mütalaada bugün savunma yapan sanıkların tümünün beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Dink ailesi avukatları, tutuksuz yargılanan sanıklar Atilla Güçlüoğlu, Rahmi Özer, Metehan Kadir Yıldırım, Ünsal Gürel, Cevat Eser ve avukatları katıldı.

‘Türk bayraklı görüntüleri sızdırmadım’

Duruşmada ilk olarak Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Atilla Güçlüoğlu esas hakkındaki savunmasını yaptı.

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Samsun’da Ogün Samast’ın Türk bayrağı ile görüntülerinin çekilmesi ve basına sızdırılmasıyla ilgili yargılanan Güçlüoğlu hakkında savcının mütalaasında beraati talep edilmişti.

Güçlüoğlu mütalaaya katıldığını belirterek şunları söyledi: “2007’de Samsun savcılığına, 2017’de mahkemeye ve İstanbul savcılığına verdiğim beyanlarımda belirtilen suçları işlemediği belirttim. Tanık beyanları da bunu destekliyor. Bayrakla fotoğraf çekilmesi konusunda bir talimatım olmadı. Genelkurmay’dan verilen talimat doğrultusunda çekilen görüntüleri muhafaza ettim. Sızdırılmasıyla ilgili bir suçum yoktur.”

‘Maddi ve manevi acı çektim’

Güçlüoğlu’ndan sonra söz hakkı dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler unsur elemanı Rahmi Özer’e verildi.

İddianamede Özer’in Dink’in öldürüldüğü sırada Ogün Samast’ı takip eden jandarma grubundan olduğu iddia edilmişti.

Bu kişileri teşhis ettiği ileri sürülen jandarma görevlisi önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde savcılığa verdiği bu bilgilerin doğru olmadığını belirtmişti.

Savcının esas hakkındaki mütalaasında da Özer’in beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Özer mütalaaya katıldığını belirterek “Dava süresince maddi ve manevi acılar çektim. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Özer’in ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Metehan Kadir Yıldırım’a söz hakkı verildi.

İddianamede Özer gibi Yıldırım’ın da Dink’in öldürüldüğü sırada Ogün Samast’ı takip eden jandarma grubundan olduğu iddia edilmişti.

Savcılık esas hakkındaki mütalaada Yıldırım’ın beraatine karar verilmesini istemişti. Yıldırım da mütalaaya katıldığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi.

Yıldırım’dan sonra söz hakkı dönemin Trabzon İl Merkez Jandarma Komutanlığı’nda 3. Asayiş Tim Komutanı Ünsal Gürel’e söz hakkı verildi. İddianamede Gürel’in tetikçi Ogün Samast ile 15 Kasım 2006’da telefon görüşmesi olduğu belirtilmişti.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında Gürel’in beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Gürel mütalaaya katıldığını söyleyerek beraatine karar verilmesini ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediğini kaydetti.

Gürel’in ardından Trabzon İl Merkez Jandarma Komutanlığı’nda karakol komutanı Cevat Eser’e söz hakkı verildi.

Eser’e iddianamede yöneltilen suçlama da Ogün Samast ile cinayetten önce görüşmesiydi.

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında Eser’in beraatine karar verilmesi talep edildi.

Eser mütalaaya katıldığını belirterek beraatini ve adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.

Sanıkların savunmasından sonra duruşma bitti. Yarınki duruşmada dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon jandarma görevlisi Resul Kütükoğlu, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi polis Tefik Cantürk, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu ve Samsun jandarma görevlisi Birol Ustaoğlu esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

6-8 Ocak 2021 takvimi

Mahkeme başkanı Akın Gürlek, 6 ve 8 Ocak’ta hangi sanıkların savunmasının alınacağını açıkladı.

Gürlek’in açıkladığı takvim şöyle;

6 Ocak 2021: Eski İstanbul Emniyet müdürü Celalettin Cerrah, dönemin Trabzon Jandarma alay komutanı Ali Öz, İstanbul Jandarma istihbarat görevlileri Mustafa Küçük, Ali Barış Sevindik, Bekir Yokuş, İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Önder Araz ve cinayet tasarısı sırasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda, cinayet sırasında ise İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdür yardımcısı olan Ali Poyraz.

8 Ocak 2021: Dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlileri Ecevit Emir, Emre Cingöz ve Hacı Şefik Şimşek, Trabzon Jandarma istihbarat şube görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı Ercan Demir, cinayet işlendiği sırada Trabzon istihbarat şube müdürü olan Faruk Sarı.