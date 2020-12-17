Hrant Dink davası: Esas hakkındaki savunmalar 22 Aralık’ta başlayacak

CANAN COŞKUN

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin 113’üncü duruşması bugün yapıldı.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski Trabzon emniyet müdürü Reşat Altay, IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, Abdullah Dinç, sanık avukatları ve Dink ailesi avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar ise kaldıkları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

’İki günde sunulacak görüş ciddiyet içermez’

Duruşma başında mahkeme başkanı Akın Gürlek, Dink ailesi avukatlarına söz hakkı verdi.

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Avukat Hakan Bakırcıoğlu sözlerinin başında davada bugüne kadar yaşananları özetledi.

Bakırcıoğlu 15 Aralık’taki duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için iki aylık bir süre istemişti ancak başkan Gürlek iki gün süre vermişti.

Bakırcıoğlu, Gürlek’in bu tutumuna karşılık şunları söyledi: “Hrant Dink cinayetine dair 14 yıldır sürmekte olan yargılamada katılan taraf olarak maddi gerçeğin ve hakikatin açığa çıkarılmasına yönelik davanın esasına ve savcılık makamının mütalaasına ilişkin beyanlarımızı sunmak için talep ettiğimiz süre mahkemeniz tarafından tarafımıza verilmemiştir. Sanık savunmalarının tanık beyanları ve deliller ile birlikte değerlendirilmesini içerecek şekilde beyanlarımızı tarafımıza tanınan iki günlük sürede sunmamızın dava dosyasının kapsamı dikkate alındığında olanaklı olmadığı ve bu sürede sunacağımız bir görüşün de herhangi bir ciddiyet içermeyeceği açıktır.”

Bakırcıoğlu’nun ardından başkan Gürlek sanıklara ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunup bulunmayacaklarını sordu.

Salonda bulunan Adem Sarıgöl söz alarak mütalaa doğrultusunda hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Sarıgöl “Bizim hakkımızda yanlı haber yapanları da Allah’a havale ediyorum” dedi.

Ardışık arama suçlaması

Sarıgöl’ün ardından dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda aşırı sol faaliyetler unsur elemanı olarak görev yapan Abdullah Dinç söz aldı

Dinç, dava kapsamında bir yıl tutuklu kaldığını belirterek mütalaada kendine yöneltilen ‘FETÖ’ suçlamasına yanıt verdi. Dinç, ardışık arama yaptığı iddiasıyla ilgili söz konusu aramaları kızı ve oğluyla yaptığını söyledi. Arama yapıldığı iddia edilen tarihte de tutuklu olduğunu belirtti.

Tutuklu sanıklar en son konuşacak

Dinç’ten sonra Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü C Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer söz aldı.

Yılmazer, esas hakkındaki mütalaayı henüz inceleyemediğini, bu nedenle kendisine süre verilmesini talep etti. Başkan Gürlek de tutuklu sanıklara en son söz hakkı verileceğini söyledi.

Mütalaada hakkında beraat kararı verilmesi talep edilen sanıkların avukatları da söz alarak müvekkilleri hakkında bu doğrultuda karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki savunmalar başlayacak

Avukatların ve sanıkların konuşmalarının ardından mahkeme başkanı Gürlek ara kararı yazdırdı.

Buna göre, 22 Aralık Salı günü yapılacak duruşmada dönemin İstanbul Jandarma görevlileri Adnan Acar, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer, dönemin Trabzon jandarma görevlisi Cevat Eser ve Samsun jandarma görevlisi Atilla Güçlüoğlu ve Samsun’da muhabir olan Muammer Ay mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını yapacak.

Mahkemenin açıkladığı programa göre 23 Aralık Çarşamba günü yapılacak duruşmada dönemin Trabzon jandarma görevlileri Resul Kütükoğlu ve Ünsal Gürel, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi polis Tefik Cantürk, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Ahmet Çetiner, Ahmet Faruk Aydoğdu, Samsun jandarma görevlisi Birol Ustaoğlu ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube müdürü Ahmet İlhan Güler savunma yapacak.

24 Aralık Perşembe günü yapılacak duruşmada ise dönemin Emniyet İstihbarat Daire başkanı Engin Dinç, İstanbul Jandarma görevlileri Eyüp Temel, Musa Yıldırım ve Mikdat Özbek, Trabzon jandarma görevlileri Hacı Ömer Ünalır, Hüseyin Yılmaz, Trabzon emniyet görevlisi Hasan Durmuşoğlu, Samsun jandarma görevlisi Murat Bayrak savunma yapacak.