Hrant Dink cinayeti soruşturmasında sekiz şüpheli tutuklandı

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, Ogün Samast’la Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sekiz isim tutuklandı.
AA’nın geçtiği habere göre gazeteci Muammer Ay, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı KOM Şube müdürü Murat Bayrak, astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı İstihbarat şube müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube nöbetçi amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü emniyet amiri Metin Balta, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ iddialarıyla tutuklandı.
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