‘House of Cards’ın final sezonu 3 Aralık’ta Netflix Türkiye’de

Beyaz Saray’daki ‘iktidar kavgası’nı anlatan Netflix’in kült dizisi ‘House Of Cards’ın final sezonu aralık ayında Türkiye’de gösterilecek.

Hakkındaki cinsel taciz suçlaması nedeniyle dizinin başrol oyuncularından Kevin Spacey’yle ilişkisini bitiren Netflix, altıncı ve son sezonun, ‘Claire Underwood’un etrafında şekilleneceğini açıklamıştı.

2013 yılından bu yana yayınlanan dizide Robin Wright’ın hayat verdiği ‘Claire Underwood’, Kevin Spacey’in canlandırdığı muhteris politikacı ‘Frank Underwood’la evli.

Netflix Türkiye’nin sitesinde yer alan bilgiye göre dizi 3 Aralık’ta Türkiye’den izlenebilecek.

‘House of Cards’ dizisinin Twitter hesabında ise final sezonunun 2 Kasım itibariyle ABD’de izlenebildiği belirtildi. Dizinin final sezonu sekiz bölümden oluşacak.

Yeni sezondan fragmanlar da Twitter’dan yayınlandı.

DC feels different. The Final Season of House of Cards is now streaming. pic.twitter.com/kXuuv6neTu — House of Cards (@HouseofCards) November 2, 2018

The dead never really stay dead. pic.twitter.com/Nx0AXk9HXz — House of Cards (@HouseofCards) November 4, 2018