Hotiç’in konkordato davası: Şirkete bir yıl süre verildi, alacaklılar itiraz etti

Türkiye’nin önde gelen ayakkabı markalarından Hotiç’in konkordato davasında mahkeme, şirkete bir yıl süre verdi. Alacaklılar karara itirazda bulundu. Bir yıl boyunca firma dikkatli bir şekilde incelenecek.

Yurt çapında 150 mağazası bulunan 80 yıllık Hotiç, 31 Ağustos’ta nakit sıkışıklığı ve TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı gerekçesiyle konkordato talebiyle mahkeme başvurmuş, mahkeme de üç ay süreyle komiser atanmasına karar vermişti.

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Firmanın yaklaşık 200 alacaklıya 400 milyon lira borcu bulunuyordu.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 150 alacaklının müdahil olduğu davanın bugün görülen duruşmasına firmanın avukatlarının yanı sıra 100’e yakın alacaklı avukatı katıldı.

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Komiserden olumlu rapor

Mahkeme başkanı, davaya atanan komiser heyetinin raporunda, şirketin faaliyetlerinin üç aylık süre içinde olumlu şekilde ilerlediği yönünde görüş bildirdiğini açıkladı.

Hotiç avukatı bir yıllık kesin süre verilmesini, geçici komiser heyetinin de görevine devam etmesini talep etti.

Farklı iddialar

Ancak alacaklı avukatları, konkordato komiserinin hazırladığı rapora tepki gösterdi.

Alacaklı avukatları, Hotiç’in bu süre içinde geçmiş döneme ait borçlarını ödediğini belirterek şirketin iflasını istedi.

Bir alacaklı avukatı ise bilirkişinin Hotiç’in marka değerini fahiş miktarda hesaplandığını iddia etti. Avukat, “Hotiç’in marka değeri 150 milyon TL, borcu ise 400 milyon TL. Ancak marka değeri 408 milyon TL üzerinde gösterilmeye çalışılıyor” dedi.

Başka bir alacaklı avukatı, Hotiç’in tüm yönetim kurulu üyelerinin konkordato ilan etmeden iki hafta önce yapılan genel kurul toplantısında istifa ettiklerini söyledi.

Avukatlar Hotiç’in kardeş şirketi aracılığıyla da mal kaçırdığını iddia etti.

Denetimli bir yıl

Mahkeme heyeti, Hotiç’e bir yıllık kesin süre verdi.

Mahkeme, komiser heyetinin görevine devam etmesini, ayda bir mahkemeye rapor vermesine de hükmetti.

Karara göre, eğer şirketin amaçladığı iyileşme gerçekleşir ya da konkordatonun başarıya ulaşılamayacağı anlaşılırsa durum derhal mahkemeye raporla bildirilecek.