Hortumda şemsiyeyle birlikte metrelerce havalandı, yere düşüp yaralandı

Osmaniye’de bir vatandaş, hortumun alıp götürdüğü şemsiyeyle birkaç metre havalanmasının ardından yere düştü. Adamın düşmesi saniye saniye görüntülendi…

Olay Kadirli ilçesindeki Kadirli Belediyesi Sebze Hali’nde 25 Mart’ta meydana geldi. Fırtınanın ardından oluşan hortum, bir anda şemsiye, kasa ve malzemeleri savunmaya başladı.

Reklam

Halde çalışan üç kişi, bir şemsiyenin uçmasını engellemek için üstüne çıkmak istedi. Diğer iki kişi yükselmeye başlayan şemsiyeyi bırakırken Sadık Kocadallı bir süre şemsiyeyle birlikte yukarı doğru çıktı.

Şemsiyeyle havalanan Kocadallı, hortumun etkisini yitirmesinin ardından düşerek hafif yaralandı.

Kocadallı (solda)

Kocadallı, olayı şöyle anlattı: “Biz burada çalışılıyorduk. O sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiye de bir süre sonra elektrik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi.”