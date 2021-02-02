Horoz dövüştüren iki kişiye 12 bin lira ceza

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, iki kişiye, horoz dövüştürdükleri gerekçesiyle toplam 12 bin lira para cezası kesildi, horoz dövüşünün yapıldığı yerdeki 14 kişiye de Covid-19 salgını tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hazimoğlu Mahallesi’nde iki katlı evde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda kafes ve kafes içerisinde iki horoz buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, M. A. ve İ. B.’ye Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan iki horoz için 12 bin lira ceza kesildi.

Adresteki 14 kişiye ise salgın tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Yaralı haldeki horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma memurlarına teslim edildi.