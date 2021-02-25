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Yaramazlara biraz batar!

Horoz dövüştüren 34 kişiye toplam 76 bin lira para cezası

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi’ndeki bir işyerinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

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Horoz dövüşü için tribün kurulduğu ve ringin yer aldığı salonda yapılan incelemede, numaralı dolaplar içinde bir bölümü yaralı halde 13 horoz bulundu.  

Bahis ve para miktarlarının yazılı olduğu defterlerin de ele geçirildiği operasyonda salondaki 34 kişiye para cezası uygulandı.

İşyeri sahibi Y.G hakkında ‘kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatılırken horozlar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

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