Horoz dövüştüren 27 kişiye toplam 121 bin lira ceza kesildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı için çok umutlu olduğu görüşünü yineledi. Ancak Bakan Koca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da nisan ayında devreye gireceği söylenen yerli aşının, sonbaharda elimizde olacağını düşünüyor.