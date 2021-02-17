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Yaramazlara biraz batar!

Horoz dövüştüren 27 kişiye toplam 121 bin lira ceza kesildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde horoz dövüştürdükleri tespit edilen 27 kişiye 121 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.

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Horoz dövüştürenlere suçüstü yapılan baskında 27 kişiye Kabahatler Kanunu ile Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 486’şar lira idari para cezası uygulandı, depo sahibi N.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Depoda bulunan beş horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

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