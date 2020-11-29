Horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, bir evde horoz dövüştüren 10 kişi yakalanırken 11 horoz muhafaza altına alındı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım’da Yavuztürk Mahallesi’ndeki bir evde horoz dövüştürerek yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

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Adreste 11 horoz bulundu; horoz dövüşü için yapıldığı değerlendirilen ring alanda dövüş yapılmadığı ve horozların yaralı olmadığı tespit edildi.

Ev sahibi Halim O.’nun da aralarında bulunduğu 10 kişiye yasa dışı bahis suçundan işlem yapılırken şüphelilere Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 10 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.