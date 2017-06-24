‘Hormonlu Domates’ ödülleri, şaşırtmayan isimlere gitti

Bu yılın ‘Hormonlu Domates’ ödülleri şaşırtmayan isimlere verildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ’13’üncü Hormonlu Domates LGBTİ+’fobi Ödülleri’ sahiplerini buldu.

‘Ödül’ler farklı kategorilerde, homofobik ifadeler kullanan ya da uygulamalarda bulunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Bu yılın ‘hormonlu domatesleri’ ve ‘kazanma’ gerekçeleri şöyle:

* Medya: Yeni Akit

Gerekçe: LGBTİ+ Farkındalık Haftası yapan Robert Koleji ve Koç Üniversitesi’ndeki bir öğrenciyi hedef gösterdi.

* Eğlence: Nihat Doğan ve Demet Akalın

Gerekçe: Nihat Doğan “15 Temmuz’da havaalanındaki tankları durduran kahraman milletimiz bu gece de TOPları durdurmuştur” tweet’i attı, Demet Akalın da “Tespitlerin bazen tavan” diyerek destekledi.

* Mekan: Tek Yön-Love

Gerekçe: Mekan girişinde transfobik ayrımcılık uyguladı.

* Sağlık: MacFit

Gerekçe: Trans erkek bir üyesinin erkek soyunma odasını kullanmasına izin vermedi, üstüne üyeliğini dondurdu.

* Sansür: İstanbul Film Festivali

Gerekçe: Ian McKellan’ın ‘açık bir eşcinsel olarak’ ifadesi çevrilmedi, etkinlik sonrası olayı ‘teknik arıza’ diyerek geçiştirildi ve özür dilenmedi.

* Eğitim: Kinder

Gerekçe: ‘Kız’lara pembe, ‘oğlan’lara mavi paketle satmaya çalışarak hem cinsiyetçi hem de transfobik kalıpları üretip besledi.

* Beynelmilel: Çeçenistan ve Rusya

Gerekçe: Eşcinsel toplama kamplarında eşcinsellere işkence yaptı, ölüme terketti, ailelerine çocuklarını öldürmelerini söyledi

* Siyaset: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Ceza Dairesi

Gerekçe: Kemal Ördek’in uğradığı tecavüzü ‘rızası vardır’ ve ‘somut delil yoktur’ gibi ifadelerle yok saydı. (Failler yağma nedeniyle ceza alırken, cinsel saldırı suçundan beraat etmişti.)

* Fobik Sözer: LGBTİ+’lerin sık duydğuğu fobik sözler arasında en çok oy alan “Siz de hep seks konuşuyorsunuz” oldu.