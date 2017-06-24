Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

‘Hormonlu Domates’ ödülleri, şaşırtmayan isimlere gitti


 

Bu yılın ‘Hormonlu Domates’ ödülleri şaşırtmayan isimlere verildi.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası bu yıl 19-25 Haziran tarihleri arasında. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da ’13’üncü Hormonlu Domates LGBTİ+’fobi Ödülleri’ sahiplerini buldu.

‘Ödül’ler farklı kategorilerde, homofobik ifadeler kullanan ya da uygulamalarda bulunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Bu yılın ‘hormonlu domatesleri’ ve ‘kazanma’ gerekçeleri şöyle:

* Medya: Yeni Akit

Gerekçe: LGBTİ+ Farkındalık Haftası yapan Robert Koleji ve Koç Üniversitesi’ndeki bir öğrenciyi hedef gösterdi.

* Eğlence: Nihat Doğan ve Demet Akalın

Gerekçe: Nihat Doğan “15 Temmuz’da havaalanındaki tankları durduran kahraman milletimiz bu gece de TOPları durdurmuştur” tweet’i attı, Demet Akalın da “Tespitlerin bazen tavan” diyerek destekledi.

* Mekan: Tek Yön-Love

Gerekçe: Mekan girişinde transfobik ayrımcılık uyguladı.

* Sağlık: MacFit

Gerekçe: Trans erkek bir üyesinin erkek soyunma odasını kullanmasına izin vermedi, üstüne üyeliğini dondurdu.

* Sansür: İstanbul Film Festivali

Gerekçe: Ian McKellan’ın ‘açık bir eşcinsel olarak’ ifadesi çevrilmedi, etkinlik sonrası olayı ‘teknik arıza’ diyerek geçiştirildi ve özür dilenmedi.

* Eğitim: Kinder

Gerekçe: ‘Kız’lara pembe, ‘oğlan’lara mavi paketle satmaya çalışarak hem cinsiyetçi hem de transfobik kalıpları üretip besledi.

* Beynelmilel: Çeçenistan ve Rusya

Gerekçe: Eşcinsel toplama kamplarında eşcinsellere işkence yaptı, ölüme terketti, ailelerine çocuklarını öldürmelerini söyledi

* Siyaset: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Ceza Dairesi

Gerekçe: Kemal Ördek’in uğradığı tecavüzü ‘rızası vardır’ ve ‘somut delil yoktur’ gibi ifadelerle yok saydı. (Failler yağma nedeniyle ceza alırken, cinsel saldırı suçundan beraat etmişti.)

* Fobik Sözer: LGBTİ+’lerin sık duydğuğu fobik sözler arasında en çok oy alan “Siz de hep seks konuşuyorsunuz” oldu.

Yine yasak: Taksim’de ‘onur yürüyüşü’ne izin yok

Hazinedar garipsedi: Paylaşımı yapan çocuk da bizim gibi, öyle bir eğilimi yok, serpilmiş maşallah

LGBTİ bireylerden Alperenler ve İstanbul Valiliği hakkında suç duyurusu

Alperen Ocakları’ndan LGBTİ’lere yine tehdit: Kapitalist, komünist güçlerin projesi

‘Onur haftası’ tweet’ini sildiren belediye başkanına tepki: Hayal kırıklığı

Beşiktaş belediye başkanı, ‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’ tweet’ini sildirdi, sonra da özür diledi

‘Freddie Mercury’nin askerleriyiz’: Beşiktaş belediyesi binasına gökkuşağı bayrağı astı

SON HABERLER

Berberoğlu’na cezanın gerekçesi: Siyasal saikle casusluk yaptığı şüpheden uzak

  CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıp tutuklayan mahkeme gerekçeli kararını açıkladı: “Siyasal saikle casusluk faaliyetinde bulunduğu şüpheden uzak bir gerçek. Kaçacağı, saklanacağı hususunda kanaat oluştu. Sanıklardan Can Dündar çok daha az bir ceza almasına rağmen tahliye olur olmaz yurt dışına kaçmıştı.” Berberoğlu, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’larının görüntülerini […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...