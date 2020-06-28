Hormonlu Domates Ödülleri sahipleriyle buluştu

LGBTİ+ fobik tutumların, çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği Hormonlu Domates LGBTİ+Fobi Ödülleri Töreni bu yıl 16’ncı kez düzenlendi. Canlı yayın ‘topluluk kuralları ihlali‘ gerekçesiyle Youtube’dan kaldırılınca Zoom’a taşındı.

Yıl boyunca takınılan LGBTİ+ fobik tutumların, çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği törende kurumlar kategorisinde nefret söylemleriyle dolu, hedef gösteren ifadelere yer veren hutbe sebebiyle aday gösterilen Diyanet İşleri Başkanlığı; siyaset kategorisinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hormonlu domates almaya hak kazanırken; eğitim kategorisinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, tıp kategorisinde Hekim Metin Çakır, sivil toplum kategorisinde Hukukçular Derneği, medya kategorisinde Hilal Kaplan, televizyon kategorisinde İsmail Küçükkaya, beynelmilel kategorisinde Macaristan Başbakanı Victor Orban, online uygulamalar kategorisinde ise Ekşi Sözlük ödülün sahibi oldu.

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Bu yıla özel kategoriler olan Geymerkezcilik Ödülü GMAG’e, Transfobi Özel Ödülü Harry Potter kitaplarının yazarı J. K. Rowling’e verildi.

Oylama sırasında Sürpriz Ödül olarak duyurulan ödül ise, Pozitif Dayanışma’nın Eyidisli Domates adı ile bu yıl ilk kez düzenlediği yarışmanın da kazananı olan, HIV ile yaşayanları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a verildi