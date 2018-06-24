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Yaramazlara biraz batar!

Horasan’da toplu mühürleme görüntüsü: Bir Erdoğan, bir AKP’ye

 

Seçimlerde sahte oy kullanıldığına ilişkin iddialara Erzurum’un Horasan ilçesinden gelen görüntüler de eklendi.

Sosyal medyada dolaşan videoda bir okul sırasına oturmuş grubun bir AKP bir de Tayyip Erdoğan’a olmak üzere çok sayıda oy pusulasına ‘Evet’ mührü vurduğu görülüyor.

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CHP’li vekil Mahmut Tanal, söz konusu sandığın iptal edildiğini duyurdu.

Oy pusulasını paylaşanlara suç duyurusunda bulunulacak

Oy kullanılan okulda müdürle odaya kapanan AKP’li Akdoğan’a tepki

Suruç’taki seçim usulsüzlüğüne soruşturma


SON HABERLER

Bakan AA’ya sahip çıktı: Bahane yapılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’na (AA) yöneltilen eleştirelere karşılık, “Milletin iradesine saygı göstermeyenler, bahanelerini Anadolu Ajansı üzerinden yapmaya çalışıyorlar” dedi.

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