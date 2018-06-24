Horasan’da toplu mühürleme görüntüsü: Bir Erdoğan, bir AKP’ye

Seçimlerde sahte oy kullanıldığına ilişkin iddialara Erzurum’un Horasan ilçesinden gelen görüntüler de eklendi.

Sosyal medyada dolaşan videoda bir okul sırasına oturmuş grubun bir AKP bir de Tayyip Erdoğan’a olmak üzere çok sayıda oy pusulasına ‘Evet’ mührü vurduğu görülüyor.

Reklam

#Seçim2018 #UrfadaOyCalınıyor Yer : Hacı Halil Mahallesi Horasan Erzurum SANDIK görevlisi kılığında birileri pusulaları Tayyip Erdoğan’na evet mühürü vurarak sandığa atıyorlar. Herkesin yerine onlar oy kullanıyorlar.#Secim2018İhlal pic.twitter.com/iOYVG5Fx9m — CUMHURİYET KADINIYIM (@nimetgonulal1) 24 Haziran 2018

CHP’li vekil Mahmut Tanal, söz konusu sandığın iptal edildiğini duyurdu.