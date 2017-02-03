Hopa’nın Çavuşlu köyünden kadınca ‘Hayır’: Civelek sen ne diyorsun yengem benim?

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyeceklerini duyuran Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyü kadınları, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Evet’ furyasını da ti’ye aldı.

Çapul TV ekibinin referandum sürecinde yayına aldığı Hayır TV, Çavuşlu köyü kadınlarının videosunu paylaştı. Videoda, ‘Evet’ kampanyasında kullanılan ‘Sen de var mısın’ kalıbını kullanan kadınlar, birbirlerine ‘pas atarak’ gerekçelerini saydı.

“Kadınlar özgür olsun diye ben ‘Hayır’ diyorum, Türkan sen diyorsun” diye başlayan videoda, kadınlar gerekçelerini şöyle sıralıyor:

“Kendi emeğimin karşılığını alamadığım için ‘Hayır’ diyorum, Emine ya sen ne diyorsun”,

“Türkiye’nin yararı için ‘Hayır’ diyorum, Civelek sen ne diyorsun yengem benim”,

“Türkiye’yi halkın yönetmesini istiyorum, ben ‘Hayır’ diyorum, sen ne diyorsun Zeliham”

“Tek adamlık için ‘Hayır’. Nebahat sen ne dersin”

“Çayımızda kota, kontenjan olmasın, biz de rahat satalım, bizim çay fiyatlarımızı düşürmesin, Hatice ne diyorsun sen”

“Kadın cinayetleri olmasın, kadınlar ölmesin diye ben ‘Hayır’ diyorum, Safiye sen ne diyorsun?”

“Çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmediği bir yaşam için ben ‘Hayır’ diyorum, Gülben ya sen?”

“Laik, demokratik özgür bir üniversite için ben ‘Hayır’ diyorum, Gülben sen ne diyorsun?”

“Çocukların öldürülmediği, tecavüz yasalarının meşrulaştırılmadığı, kadınların tacize, tecavüze uğramadığı, kadınların özgür olduğu, laik demokratik özgür ülke için biz ‘Hayır’ diyoruz, ya siz?”