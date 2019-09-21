Hong Konglu göstericiler ve gazetecilerin özel bilgileri Rus internet sitesinde ifşa edildi

Hong Kong’da hükümet karşıtı gösterilere katılan bireylerin, aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin kişisel bilgileri ‘HK Leaks’ adlı Rusya’ya kayıtlı bir sitede ifşa edildi.

Fotoğraflar: Reuters

Deutsche Welle’deki habere göre, site her bir bireyin fotoğrafını, doğum tarihlerini, telefon numaralarını, sosyal medya hesaplarını, adreslerini ve ‘edepsiz faliyetlerini’ kategorileriyle yayınladı.

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Siteye göre ‘metro biletlerini ödememek’, ‘barışçıl gösteri ve grevlere katılmak’, ‘suçlu iadesi yasasına aykırı bilgi paylaşmak’ ve ‘bir gazeteci olarak gösterileri haber yapmak’ ‘edepsiz faliyet’ olarak kabul ediliyor. Websitesinde, ayrıca, ‘Hong Kong’a bulaşan bu insanların’ özel bilgilerinin paylaşılması yönünde çağrısı yapılıyor.

100’den fazla kişinin profilinin yer aldığı sitedeki isimlerden 19’u demokrasi yanlısı gazete Apple Daily çalışanlarından oluşuyor. Site bu gazetecileri “zehirli meyve gazeteciler” diye betimliyor ve bu kişilerin kişisel bilgilerinin paylaşıldığı kategoriye önemli bir yer ayırıyor.

‘Gözaltına alındığında Çin polisine verdiği yanlış adres de sitede’

HK Leaks sitesindeki bilgilerin kim tarafından paylaşıldığı henüz net değil fakat Hong Kong Sha Tin bölgesi meclis üyesi Sunny Chiu Facebook’tan yaptığı paylaşımda, ‘bilgisi paylaşılan kurbanlardan birinin kendisine bu bilgilerin Çin polisi tarafından paylaşıldığına inandığını söylediğini’ yazdı.

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Chiu bu kişinin birkaç ay önce Çin gümrük polisi tarafından telefonundaki bazı gösteri fotoğrafları nedeniyle göz altına alındığını, polis kendisinden yaşadığı yerin adresini yazmasını istediğinde ise bilerek yanlış adres verdiğini aktardı. HK Leaks sitesinde de bu kişinin gümrük polisine verdiği yanlış adresin yer aldığı görüldü. Bu nedenle Çin polisinin bu bilgileri ifşa ettiği düşünülüyor.