Hong Konglu araştırmacılar virüse karşı koruma sağlayan kaplama geliştirdi

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar bakteriler ve yeni tip corona virüsü de dahil olmak üzere virüslere karşı 90 günlük koruma sağlayan antiviral kaplama geliştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Üniversitedeki araştırma ekibi geliştirmesi 10 yıl süren ‘MAP-1‘ adlı kaplamanın halkın sıklıkla kullandığı asansör düğmeleri, tırabzan gibi yerlere sıkılabileceğini belirtti. Üniversitenin bilim ve teknoloji bölümünden araştırma ekibinin başındaki Prof. Joseph Kwan “Sıklıkla ellenilen bu yerler aynı zamanda hastalıkların yayılması için etkili bir ortam sağlıyor” dedi.

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Kaplama, milyonlarca dezenfektan nanokapsülü içeren spreyin yüzeylere sıkılmasıyla oluşuyor. Bu oluşan kaplama virüs ve bakterileri ölmesini sağlıyor.

Kwan, alkol ve seyretitlmiş çamaşır suyu gibi yaygın dezenfekte yöntemlerinin aksine ‘MAP-1‘ maddesinin ısıya duyarlı polimerle dolu olduğunu, bunların insan temasıyla birlikte dezenfektan saldığını belirtti.

Maddenin, deri ve çevreye zarar vermediği de dile getirildi.

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Hong Kong’da bir hastane ve huzurevinde deneyleri yapıldıktan sonra, üniversitenin endüstriyel partneri ile birlikte oluşturduğu birimi Germagic, kaplamanın ticari satışına başladı. Kullanımı onay alan kaplama önümüzdeki ay mağazalarda satılacak.

Araştırmacılar alışveriş merkezleri, okullar ve spor salonları gibi yerlerde kaplamanın kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Yerel bir yardım kurıluşu aracılığıyla binlerce düşük gelirli ailenin evinde de uygulamanın başladığı belirtildi.

Okullara kaplama uygulamanın maliyeti alanın genişliğine göre 20 bin ila 50 bin Hong Kong doları (18 bin-45 bin lira) arasında değişiyor. Şirket ayrıca 63 ve 225 liralık fiyatla 50 ve 200 ml. ev kullanım boylarını da piyasa sürmeyi planlıyor.

Dün hiç yeni vakanın bildirilmedği Hong Kong’da toplam vaka sayısı 1038, ölü sayısı ise dört.