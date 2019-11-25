Hong Kong’daki yerel seçimleri ‘Demokrasi Yanlıları’ kazandı

Çin’e bağlı özerk bölge Hong Kong’da aylardır süren protestoların akabinde dün yapılan yerel seçimlerde zafer ‘Demokrasi Yanlıları’nın oldu. Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ise hüsrana uğradı.

Fotoğraf: reuters

Hong Kong’da haziran ayından beri devam eden gösterilerin hedefinde Lam da bulunuyordu. Zanlıların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısına tepkiyle başlayan gösteriler zamanla Hong Kong yönetimini protestoya dönüştü. Göstericiler serbest seçimlere gidilmesini, polis şiddetinin bağımsız biçimde araştırılmasını ve 4 binden fazla tutuklunun serbest kalmasını istiyor. Lam’in istifa etmesi de göstericilerin talepleri arasındaydı.

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Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisi’nin verilerine göre, ‘Demokrasi Yanlıları’ 18 seçim bölgesinin 17’sinde ipi önde göğüsledi. Çin karşıtları, toplam 452 sandalye için yarışılan mahalli idare seçiminde yüzde 76.1 oy oranıyla 344 sandalyenin sahibi oldu.

Pekin yanlılarının yüzde 12.8 oy oranıyla sadece 58 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar ise yüzde 9.1 oy oranıyla 41 sandalye kazanabildi. Oyların yüzde 2’sine karşılık gelen 9 sandalye için sayım işlemi sürüyor.

Çin’e bağlılığıyla bilinen Lam seçim sonuçları üzerine yaptığı açıklamada “Yönetim tabii ki vatandaşlarının görüşünü mütevazı bir şekilde dinleyecek ve bununla ilgili ciddi olarak düşünecektir” dedi. Yerel seçimler Lam için bir güvenoylaması olarak görülüyordu.

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Otonom bölgenin en büyük Pekin yanlısı partisi İyileştirme ve İlerleme İçin Demokratik İttifak Partisi, yerel seçimde hüsrana uğrayarak, 179 adayından sadece 21’ini belediye meclislerine sokabildi.

Katılım oranının yüzde 71.2 olduğu, 4 milyon 130 bin kayıtlı seçmenden 2 milyon 940 bininin sandık başına gittiği seçim, şimdiye kadarki en yüksek katılım oranına sahip seçim oldu. Dört yıl önce yapılan ve katılım oranının yüzde 47 olduğu seçimlerde toplam 1 milyon 470 bin kişi oy kullanmıştı.

Milletvekilleri, kabine üyeleri ve hükümet liderinin 1200 kişilik komite tarafından Pekin yönetiminin belirlediği adaylar üzerinden seçildiği kentte, demokrasi savunucuları, bu tek ‘tam demokratik’ sandık pratiğine Pekin’in bölgedeki baskınlığını kırmak adına büyük önem veriyordu.