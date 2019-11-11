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Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong’daki gösterilerde polis bir eylemciyi vurdu

Hong Kong’daki protesto gösterilerinde bir eylemci polis tarafından yakın mesafeden vuruldu.

Fotoğraf: DHA

BBC’de yer alan habere göre, Hong Kong’daki protestolarda 21 yaşındaki bir göstericinin bugün polis tarafından yakın mesafeden vurulduğu görüntülendi.

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Polisin bir göstericiye müdahale etmesinin üzerine başka bir gösterici polise engel olmaya çalıştı. Bu sırada polis engel olmaya çalışan eylemciyi göğüs bölgesinden vurdu. Polis bunun üzerine iki el daha ateş etti ama başka bir yaralanma olayı yaşanmadı. Hong Kong emniyetinin açıklamasında vurulma olayı teyit edildi. Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği operasyonun ardından durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yerel basın polisin gerçek kurşun kullandığını iddia ederken, gösterilere katılan başka bir kişinin gözünden yaralandığı ve iki kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çin yanlısı birinin ise göstericiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildiği bildirildi.

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