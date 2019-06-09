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Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong’da yüz binler sokakta: ‘Çin’e iade yasası’nı protesto ediyorlar

Honk Kong’da yüz binlerce kişi ‘şüphelilerin yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesine izin veren’ yasal düzenlemeyi protesto etmek ve yönetime ‘iptal çağrısı’ yapmak için sokağa döküldü.

Fotoğraf: Reuters

Göstericiler, Çin’in muhalif isimleri kolayca tutuklamasına ve yargılanmasına izin verebileceği kaygısıyla tartışma yaratan yasal düzenlemeyi aşırı sıcak havada beyaz kıyafetler giyerek protesto etti. Gösteriye katılanlar arasında öğrenciden avukata, iş insanından dini grup liderlerine toplumun hemen her katmanından temsilci vardı.

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Prof. Rocky Chang, “Bu, Hong Kong için oyunun sonu; ölüm-kalım meselesi. Bundan buradayım; şeytani bir yasa” derken 18 yaşındaki öğrenci Ivan Wong, “İnsanlar sesini duyurmak zorunda yoksa bu düzenlemenin sonuçları hiç demokratik olmayacak, hukuk sistemimiz yara alacak” görüşünü savundu.

Gösterinin, 2014 yılında bağımsızlık yanlıların düzenlediği, ‘Şemsiye Devrimi’ olarak adlandırılan eylemlerden sonraki en geniş katılımlı kitlesel eylem olduğu, beş yüz bin kişinin katılmasının beklendiği açıklandı.

Hong Kong lideri Carrie Lam yasal düzenlemenin temmuz öncesinde parlamentoda onaylanmasını istiyor.

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Geçen ay, düzenlemenin parlamentoda tartışıldığı oturumda milletvekilleri yumruklaşmıştı.

Hong Kong, 1898’de imzalanan ‘kira sözleşmesiyle’ uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti.

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