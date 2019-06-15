Hong Kong’da yönetim protestolar sonrası geri adım attı: ‘İade’ yasası ertelendi

Hong Kong Özerk Yönetimi günlerdir süren gösterilerin ardından suçluların Çin’e iadesinin önünü açan yasa değişikliğini erteleme kararı aldı.
Hong Kong Özerk Yönetimi Lideri Carrie Lam, yasa taslağının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.
Lam, yasada yapılacak değişiklik için sunulan tasarıyı geri çekmeyi reddediyordu. Fakat yerel medyada çıkan haberlere göre danışmanları Lam’a tasarıyı askıya alma yönünde tavsiyede bulundu.
Konuya ilişkin açıklamasında Lam “Açıklama ve iletişim bakımından eksiklikler bulunduğunu itiraf etmek zorundayım. Hong Kong’un çıkarlarını akılda tutmak zorundayız” dedi.
Özerk yönetim 1997 yılında Britanya’dan Çin’e geçmesinden bu yana en şiddetli protestolara tanık oldu.