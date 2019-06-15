Hong Kong’da yönetim protestolar sonrası geri adım attı: ‘İade’ yasası ertelendi

CHP Parti Meclisi Üyesi, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım tarafından öne sürülen İstanbul’da oy sayımına mesai saatinden sonra, yasalara aykırı olarak itiraz ederek yedi ilçede sayımı durdurdukları iddiasını yalanladı ve güvenlik kamerası görüntülerinin sızdırılması hakkında İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı hakkında yasal süreç başlattıklarını açıkladı.