Hong Kong’da ‘Şemsiye Devrimi’nin liderleri suçlu bulundu; yedi yıl hapis cezası alabilirler

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, 2014’te bağımsızlık yanlıların düzenlediği, ‘Şemsiye Devrimi’ olarak adlandırılan eylemlere öncülük eden dokuz protestocu, mahkeme tarafından kamuya zarar verdiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hukuk profesörü Benny Tai, sosyoloji profesörü Chan Kin-man, papaz Chu Yiu-ming, meclis üyeleri, öğrenci liderleri ve bir aktivistten oluşan dokuz kişinin yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi. Sanıklar ‘kamu zararına neden olan davranış’ suçlamalarını reddederek, davanın siyasi olduğunu söyledi. Benny Tai, pişman olmadıklarını, Hong Kong’da demokrasi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Maya Wang, mahkemenin barışçıl protestoları kamu zararına neden olan davranış diye tanımlamasının, aktivistlere yönelik tutuklama ve yargılamaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Çin, 2014’te Hong Kong halkının 2017’deki seçimde kendi liderni seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bağımsızlık yanlıları bunun üzerine ‘Occupy Central’ (Merkezi İşgal Et)sloganıyla sokağa dökülmüştü. Göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gazdan korumak için şemsiye açması nedeniyle sokak hareketi uluslararası kamuoyunda ‘Şemsiye Devrimi’ olarak adlandırılmıştı.

Hong Kong, 1898’de imzalanan ‘kira sözleşmesiyle’ uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti.