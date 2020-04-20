Hong Kong’da mart ayından beri ilk defa ‘corona’ vakası tespit edilmedi

Hong Kong’da mart ayının başından bu yana ilk kez bugün, yeni corona virüsü vakası tespit edilmediği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer, toplam vaka sayısının ise 1026 olduğunu duyurdu. Salgın nedeniyle şimdiye kadar dört kişi yaşamını yitirdi.

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Salgın tedbirlerini gevşetmeyen Hong Kong yönetimi; halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu.

Hong Kong’da okullar ve çoğu işyei kapalı. Restoranlar ve marketlerde ise eski yoğunluk yaşanmıyor. Dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi 23 Nisan’a kadar yasak.