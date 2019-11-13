Hong Kong’da eylemciler polise ateşli ok fırlattı

Hong Kong’daki protestolarda eylemciler polis müdahalesine, ucu ateşe verilmiş oklarla karşılık verdi.
Hong Kong’da, suçluların iadesini öngören yasa tasarısı nedeniyle haziranda başlayan ancak tasarı iptal edilmesine rağmen devam eden protestolarda geçen hafta bir öğrenci hayatını kaybetti. Öğrencinin hayatını kaybetmesi protestocuların öfkesini artırdı.
Çakmakla okun ucundaki maddeyi ateşe vererek polise doğru fırlatan eylemcilerin görüntüleri basına yansıdı.
Daha önce de mancınıkla karşılık vermişlerdi
Daha önce de eylemcilerin bambu kerestesinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.