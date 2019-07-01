Hong Kong’da ‘Çin’e iade’yi kolaylaştıran yasayı protesto edenler parlamento bastı

Hong Kong’un Çin yönetimine geri dönmesinin yıldönümünde kentin sokakları yeniden karıştı. Polis meclisi basan göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Protestocular meclise zorla girerek eylem yaptı. Fotoğraf: Reuters

Hong Kong’un özerklik koşuluyla İngiltere’den Çin’e devrinin yirmiikinci yıldönümünde binlerce protestocu sokağa çıkarak zorla parlamento binasına girdi. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı ve dışarı çıkardı. Polis, parlamento binasının kontrolünü sağlarken, göstericiler sokaklarda güvenlik güçleriyle çatışmaya devam ediyor.

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22 yıl önce Çin’e devredildi

TRT Haber’in haberine göre, göstericiler, Çin’in Hong Kong idari bölgesinde zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteriyor. Hong Kong, 1898’de imzalanan ‘kira sözleşmesiyle’ uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong’a, 2047 yılına kadar Çin’e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak ‘tek ülke, iki sistem’ politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Parlamentoda da kavga çıkmıştı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan’da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan’a iadesini kolaylaştırıyor.

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Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan’a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin’in, Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran’da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam’ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

Askıya alma kararını yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.