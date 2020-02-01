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Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong’da binlerce sağlık çalışanı, Çin sınırının kapatılmamasını protesto için greve gidiyor

Hong Kong’da binlerce sağlık çalışanı, corona virüsü salgını nedeniyle Çin sınırının kapatılmamasına tepki göstererek greve gitme kararı aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre aralarında çok sayıda doktor ve hemşire de bulunan sağlık çalışanları, sınırın kapatılmaması halinde pazartesi günü greve başlamayı ve eylemi beş gün sürdürmeyi planlıyor.

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Hong Kong lideri Carrie Lam, maske ile düzenlediği basın toplantısında, Çin sınırının tamamen kapatılması ile uluslararası seyahat ve ticaretin durdurulmasına karşı çıktı. Fotoğraf: Reuters

Hong Kong Hastane Yönetimi Çalışanları İttifakı, 9 bin üyesinin greve destek verdiğini açıkladı ve yönetimi, ‘taleplerini görmezden gelmek’le suçladı.

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