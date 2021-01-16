Hong Kong veri eksikliği nedeniyle Sinovac aşısının uygulanmasını erteleyebilir

Hong Kong’da, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Covid-19 aşısının dağıtımının veri eksikliği nedeniyle ertelenmesi söz konusu.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’ın haberine göre, bu gelişme Pekin’in gelişmekte olan ülkelere satmak istediği aşıyla ilgili şeffaflık endişelerinin artmasına neden oldu.

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Sinovac aşısıyla ilgili herhangi bir şüphe, Hong Kong’da hükümetin ücretsiz aşı stratejisiyle ilgili siyasi gerilimin tırmanmasına yol açabilir.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi lideri Carrie Lam, anakara Çin’de geliştirilen aşılarla ilgili bazı vatandaşları ikna etme sürecinde zorlanıyor.

Lam, aralık ayında Sinovac’ın ocakta aşıları teslim edeceğini ve riskli gruplara uygulanmasının başlayacağı beklentisi içinde olduğunu bildirmişti.

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Ancak hükümetin aşı kurulunun başı, aşının bu ay içinde onay almasının mümkün görünmediğini belirtti. Kuruldan Wallace Lau “Bize başvuru yapılmadı, şirketten belgeler teslim edilmedi. Dolayısıyla tavsiye kurulu Sinovac aşısını değerlendirmeyecek” dedi.

Sinovac farklı üçüncü faz sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapmamakla eleştiriliyor. Brezilya başta yüzde 70’in üstünde açıkladığı etkinlik oranlarını güncelleyerek yüzde 50.4’e düşürmüştü.

Hong Kong, Sinovac dışında Pfizer/BioNTech ve Oxford/AstraZeneca ile Fosun Pharma aşıları için de anlaşma yaptı.

Lau, gerekli belgerli teslim eden tek aşının Pfizer/BioNTech olduğunu, bu ay içinde onay alıp önümüzdeki ay uygulanmasına başlanacağını beklediklerini ifade etti.