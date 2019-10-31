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Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong üçüncü çeyrekte 10 yıldır ilk kez resesyona girdi

Hong Kong ekonomisi, öncü verilere göre, artan hükümet karşıtı protestolar ve uzun süredir devam eden ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle üçüncü çeyrekte 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana ilk kez resesyona girdi.

Fotoğraf: Reuters

Hong Kong hükümetinin öncü verilerine göre ülke üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 daralarak, üst üste iki çeyrekte küçüldü ve teknik resesyona girdi.

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Hong Kong, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.9 daraldı. Protestolar yakın zamanda sona ermeyecek gibi görünürken, Hong Kong lideri Carrie Lam salı günü yaptığı açıklamada, yıllık büyümenin daralabileceği konusunda uyarmıştı.

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