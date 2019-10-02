Hong Kong polisinin plastik mermiyle vurduğu gazeteci gözünü kaybetti

Hong Kong’daki gösterilerde dün Endonezyalı bir gazeteci, polisin sıktığı plastik mermi nedeniyle sağ gözünü kaybetti.

Gazetecinin yaralandığı anlar birçok basın mensubunun orada olması sebebiyle net bir şekilde görüntülendi.

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Hong Kong Free Press’in haberine göre Endonezyalı gazeteci Veby Mega Indah, dün biri ağır 15 kişinin yaralandığı gösterilerde görüntü almaya çalıştığı sırada polisin plastik mermi sıkması sonucu yüzünden yaralandı.

Fotoğraf: BarryMa TV

Imbah ‘basın’ yazılı bir baret ve yelek giymesine ve bulunduğu nokta uluslararası basın mensubuyla dolu olmasına rağmen polis tarafından vuruldu. İlk müdahalesi yapılan gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Indah’ın avukatı Michael Vidler “Doktorlar bugün kendisine polisin sıktığı mermi sonucu sağ gözünü tamamen kaybedeceğini söyledi. Merminin yarattığı şiddetli darbe sonucu gözbebeği zarar görmüş. Tam bir değerlendirme ameliyat sonrasında yapılacak” diye konuştu.

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Dünkü olaylarda 18 yaşında bir gencin göğsünden gerçek mermiyle vurulması sonrası, gencin okulunda oturma eylemi gerçekleşti. Tsang Chi-kin dün ilk kez gerçek mermi kullanılan gösterilerde göğsünden vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. South China Morning Post’a göre Chi-kin’in durumu ciddiyetini koruyor.