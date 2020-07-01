Hong Kong polisi yeni güvenlik yasası sonrası ilk protestoda 300’den fazla kişiyi tutukladı

Çin’in tartışmalara neden olan kapsamlı güvenlik yasasını protesto edenlere karşı Hong Kong polisi tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı, 300’den fazla kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Haftalar süren belirsizlikten sonra Pekin, dün merakla beklenen güvenlik yasasının ayrıntılarını açıkladı. Çin’in ‘en özgür şehri ve dünyanın en parlak finans merkezlerinden biri’ olan Hong Kong, ‘otoriter’ bir güvenlik yasasına tabi tutuldu.

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Binlerce protestocu, eski Britanya kolonisi Hong Kong’un 1997’de yeniden Çin’in hâkimiyeti altına girişinin yıl dönümü sebebiyle düzenlenen yürüyüşte şehir merkezinde toplandı.

‘Yasa, bazı radikal gruplarla mücadele amaçlı getirildi’

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin baş yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Kanunu’nu savundu. Lam, söz konusu yasanın, şehirdeki bazı radikal gruplarla mücadelede başarısız girişimlerin ardından getirildiğini belirtti. Yasanın gerekli olduğunu vurgulayan Lam, Hong Kong’un istikrarı için zamanlamasının da doğru olduğu kaydetti.

Kalabalığın “Sonuna kadar diren” ve “Hong Kong bağımsızdır” şeklinde slogan atması üzerine çevik kuvvet biber gazı ve plastik mermi kullanarak protestoculara müdahalede bulundu.

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Seth adındaki 35 yaşındaki bir protestocu, “Hapse girmekten korkuyorum ama adalet için bugün dışarı çıkmam, baş kaldırmam gerekiyor” dedi.

Müebbet hapsin yolu açıldı

Yeni yasayla ‘bölücülük, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, terör ve dış güçlerle işbirliği yapmak’ suçları ömür boyu hapse kadar cezalandırılabilecek.

Bu yasa, geçen sene Pekin’in Hong Kong’un özgürlük alanına karışmaya başlamasından sonra patlak veren protestolara yanıt anlamı taşıyor. Hong Kong, 1997’de Çin’e bağlanmayı kabul ettiği zaman ülkenin ‘tek devlet iki sistem’ şeklinde yönetilmesi konusunda taraflar anlaşmıştı.

AB’den yasaya tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “AB, Çin’i Hong Kong’un hukuki özerkliğine zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyor” ifadesini kullandı.

Söz konusu yasanın Hong Kong’da ‘anlamlı’ biçimde istişare edilmediğini belirten Borrell, “AB, kabul edilen bu yasayla ilgili ciddi kaygılarını yineliyor” dedi.

Borrell, AB’nin ‘bir ülke, iki sistem’ ilkesi çerçevesinde Hong Kong’un özerkliğine, istikrarına ve refahına büyük önem verdiğine işaret etti.

Yeni yasanın Hong Kong hukukuna ve Çin’in uluslararası taahhütlerine uygunluğu konusunda endişeleri bulunduğunu vurgulayan Borrell, Çin’in verdiği güvenceler doğrultusunda Hong Kong sakinlerinin mevcut hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini bildirdi.