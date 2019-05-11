Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hong Kong parlamentosunda yumruklar konuştu

Honk Kong parlamentosunda suçluların iadesine ilişkin yasada ‘şüphelilerin yargılanmak üzere Çin’e gönderilmesine izin veren’ değişiklik öngören düzenlemenin tartışıldığı oturumda kavga çıktı.

Fotoğraflar Reuters

Küfürleşmelerin ardından yumrukların konuştuğu, sandalyelerin havada uçtuğu kavgada bazı milletvekilleri yaralandı; biri hastanelik oldu.

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Gazetecilerin önünde tekme tokat birbirine giren milletvekillerinden biri sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Düzenlemeye karşı çıkanlar, suçluların iadesi yasasında yapılması öngörülen değişikliğin Hong Kong’da özgürlükleri kısıtlayacağını savunuyor. Düzenlemeyi hazırlayanlar ise bu değişikliğin bir cinayet şüphelisinin Tayvan’a iade edilebilmesi için şart olduğunu dile getiriyor.

Çin yanlısı bir milletvekili, “Bu Hong Kong için acı bir gün” derken, demokrasi savunucusu milletvekili James To, oturumu kendisi yönetecekken hafta içinde düzenlemeyi savunan cephe tarafından bu görevden alındığını söyledi.

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