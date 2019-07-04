Honduras’ta ıstakoz avı ölümle sonuçlandı: Tekne alabora oldu; 26 balıkçı hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta ıstakoz avına çıkan balıkçılarla dolu tekne alabora olup battı; 26 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.mbs.news

Istakoz avı yasağının kalkması sonrasında denize açılan teknede 73 balıkçının olduğu, 47 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

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Istakoz avlamak için denize açılan balıkçıların doldurduğu teknenin neden alabora olduğu netlik kazanmadı. Ancak teknenin ‘aşırı dolu olduğu’ vurgulandı. Yerel medyaya göre kaptanın, SOS sinyali gönderdikten kısa bir süre sonra öldüğünü söyleyen yetkililer soruşturma başlattı.

Ordu Sözcüsü Jose Meza dün de ‘haddinden fazla balıkçı taşıyan’ bir teknenin aynı yerde battığını; kimsenin ölmediğini açıkladı.