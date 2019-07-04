Diken

Yaramazlara biraz batar!

Honduras’ta ıstakoz avı ölümle sonuçlandı: Tekne alabora oldu; 26 balıkçı hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta ıstakoz avına çıkan balıkçılarla dolu tekne alabora olup battı; 26 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.mbs.news

Istakoz avı yasağının kalkması sonrasında denize açılan teknede 73 balıkçının olduğu, 47 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Reklam

Istakoz avlamak için denize açılan balıkçıların doldurduğu teknenin neden alabora olduğu netlik kazanmadı. Ancak teknenin ‘aşırı dolu olduğu’ vurgulandı. Yerel medyaya göre kaptanın, SOS sinyali gönderdikten kısa bir süre sonra öldüğünü söyleyen yetkililer soruşturma başlattı.

Ordu Sözcüsü Jose Meza dün de ‘haddinden fazla balıkçı taşıyan’ bir teknenin aynı yerde battığını; kimsenin ölmediğini açıkladı.

SON HABERLER

Putin nükleer silah anlaşması INF’yi askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silah yarışını kontrol altında tutmak için ‘Soğuk Savaş’tan bu yana yürürlükte olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Konu Meclis’te: Ağrı’da polis, belediye başkanlarını ters kelepçeleyip copladı

Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimleriyle belediye başkanı olan Betül Yaşar ve eş belediye başkanı Evren Demir, belediye makam şöförünün polisler tarafından taciz edilmesine müdahale edince, ters kelepçelenip yüzüstü yere yatırıldı, ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldı. Evren kafasına copla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, Yaşar’ın da eline copla vuruldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...