Honduras’ta cezaevinde isyan: 18 mahkum hayatını kaybetti

Orta Amerika ülkesi Honduras’taki bir cezaevinde ‘rakip iki çetenin hesaplaşması’ nedeniyle isyan çıktı; en az 18 mahkum öldü; 16’sı da yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin kuzeyindeki Tela kentindeki cezaevinde çıkan isyanın yakın geçmişte kayda geçen en büyük şiddet olaylarından biri olduğu vurgulandı. Cezaevlerinin haddinden fazla dolu olduğu ülkede üst üste şiddet olayları yaşanmış, hükümet çarşamba günü hapishanelerin kontrolünü güvenlik güçlerine devretmişti.

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Tela’daki cezaevine de güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi. Honduras’taki cezaevleri 8 bin mahkuma yetecek kapasitede ancak ülkedeki hapishanelerde 20 bin kişi cezasını çekiyor.