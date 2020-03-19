Honda, Türkiye’deki üretimine ara veriyor

Ford Otosan ve Toyota Türkiye’nin ardından Honda da Türkiye’deki üretimini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, bugün çalışanlara ve tedarikçilere, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

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Fabrikadaki üretim, 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu kararın tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, üretimin 6 Nisan 2020’de yeniden başlaması planlanıyor. Ancak bu durum salgının durumuna ve piyasa koşullarına bağlı olarak gözden geçirilecek.

Honda ve Toyota geçen hafta Çin’deki üretimlerine de ara verdiklerini duyurmuştu.