Honda teyit etti: Gebze’deki fabrika 2021’de kapanıyor

Honda, Türkiye fabrikasının kapanacağı iddiasını doğruladı. Küresel yeniden yapılanma kapsamında Türkiye’deki organizasyonun da etkileneceği, Honda’nın Gebze’deki fabrikasının 2021 yılında üretimi sonlandıracağı duyuruldu.

Fotoğraf: Reuters

1100 kişinin çalıştığı Gebze ve 3 bin 500 kişinin çalıştığı İngiltere’deki Swindon fabrikalarında üretimin sonlandırılacağının duyurulduğu açıklamada şirketin daha yüksek üretim hacimleri beklediği bölgelere odaklanacağı belirtildi.

Reklam

Honda Avrupa’dan yapılan açıklamada şirketin elektrikli araçlara odaklanacağı ve bu doğrultuda küresel imalat yapısında revizyonlar yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre Swindon’daki fabrikanın da 2021 yılına kadar kapatılması planlanıyor.

Açıklamada Türkiye’ye ilişkin kısım şöyle:

Reklam

“Küresel yeniden yapılanmamız Honda’nın Türkiye’deki otomobil faaliyetlerini de kapsayacak. Honda Türkiye A.L. şu anda yıllık 38 bin araç üretimi gerçekleştiriyor. Şirket 2021 yılında mevcut sedan modeli Civic’in üretimini durduracak ve iş faliyetlerini devam ettirme niyetinde. Honda Türkiye A.Ş. bu süreçte Türk paydaşlarıyla yapıcı diyaloğunu sürdürecek.”

Şirketin Avrupa Başkanı Katsushi Inoue da şunları söyledi: “Sektördeki beklenmedik değişiklikler ışığında elektrifikasyon stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızı bu doğrultuda yeniden yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bu sebeple gelecekteki imalat ağımızı nasıl şekillendireceğimiz konusunda çalışanlarımızı bilgilendirmeye karar verdik. Bu zor kararı almak kolay olmadı ve bu açıklamanın insanlarımızı sarsıyor olmasından derin üzüntü duyuyoruz.”

21 Eylül 1999’da Gebze Şekerpınar’da temeli atılan Honda Türkiye Fabrikası’nın inşaatı 14 ayda tamamlanmıştı. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesiyle faaliyetlerini sürdürmekteydi.