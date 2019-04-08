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Yaramazlara biraz batar!

Honda Gebze’deki fabrikada üretimi 2021’de durduracak

Honda 2021 yılında mevcut Civic sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye’deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de 22 yıldır otomobil üreten Honda son olarak küresel yeniden yapılanma kapsamında Gebze’deki fabrikasının 2021 yılında üretimi sonlandıracağı duyurmuş, ancak fabrikanın geleceğiyle ilgili net bir bildirim yapmamıştı.

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Elektrikli araçlara odaklanacağını açıklayan Honda bu doğrultuda küresel imalat yapısında revizyonlar yapıyor.

Gebze’deki fabrikada 1100 kişi çalışıyordu. Fabrikada geçen yıl 38 bin otomobil üretildi. Honda Türkiye, 2018’de 1.03 milyon adet olan ulusal otomobil üretiminin yüzde 3.7’ini, 1.59 milyon adet olan toplam araç üretiminin ise yüzde 2.4’ünü gerçekleştirdi.

Honda’nın motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecek.

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Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura alınan karara ilişkin yorumunda, “Hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkındayız. Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu Honda’nın birincil önceliğidir. Bu küresel kararı mümkün olan en makul şekilde uygulamak adına, beceri geliştirme eğitimleri ve yeniden istihdam yardımı da dâhil olmak üzere, karardan etkilenen çalışanlarımızın ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlayacağız. Bu kararın sonuçlarını çalışanlarımız, bayilerimiz ve paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki üç yıllık sürece dair ayrıntıların zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Honda teyit etti: Gebze’deki fabrikada 2021’de üretim duracak

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