Homofobi karşıtı açıklama yapmak isteyen avukatlara polis saldırısı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi üyesi avukatların, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya polis saldırdı.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, avukatlar açıklamayı okuduğu sırada polisler kendilerini baronun eğitim merkezine girmeye zorladı.
Saldırıya rağmen açıklamayı okuyan Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi üyesi Öykü Didem Aydın, LGBTİQ+ haklarına saygının, toplumda geçerli olan eşitlik anlayışı, toplumsal barış ve uzlaşma düzeyinin kritik göstergelerinden biri olduğunun söyledi.
Aydın şu açıklamayı okudu: “Türkiye’de LGBTİQ+’lar sistemli olarak hedef gösteriliyor, nefret propagandası yaygınlaşıyor. Halkı birbirine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmeye başlayanlar artıyor. LGBTİQ+’lara karşı cinayetler, fiziksel şiddet, saldırı, tehdit, psikolojik şiddet, ayrımcılık ve ön yargılar artmıştır. Cezasızlık uygulamaları had safhadadır. LGBTİQ+ hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği her yerde her zaman varız ve var olacağız. Bizler LGBTİQ+’ların gasp edilen temel hak ve özgürlüklerine erişebilmeleri için verilen mücadelenin avukatlarıyız.”