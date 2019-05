Homofobi karşıtı açıklama yapmak isteyen avukatlara polis saldırısı

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi üyesi avukatların, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya polis saldırdı.

DHA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, avukatlar açıklamayı okuduğu sırada polisler kendilerini baronun eğitim merkezine girmeye zorladı.

Saldırıya rağmen açıklamayı okuyan Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi üyesi Öykü Didem Aydın, LGBTİQ+ haklarına saygının, toplumda geçerli olan eşitlik anlayışı, toplumsal barış ve uzlaşma düzeyinin kritik göstergelerinden biri olduğunun söyledi.