‘Homo sapiens’in hikayesinde yeni keşif: İnsanlığın tarihi 100 bin yıl ‘geri attı’

Yapılan bir araştırma, ilk insanın tahmin edilenden 100 bin yıl daha önce var olduğunu ortaya koydu.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman bilim insanların yönetiminde göre yapan uluslararası bir araştırma grubunun İngiliz Nature dergisinde yayımlanan araştırması, ilk insan olan ‘Homo sapiens’in geçmişinin tahmin edildiği gibi 200 bin yıl öncesine değil, 300 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

Bu tezin kanıtı olarak Fas’ta 300 bin yıllık fosiller gösterildi. Şimdiye kadar ilk insana ait olduğu saptanan Etiyopya’ya bağlı Omo Kibish’teki fosillerin geçmişinin 200 bin yıllık geçmişinin olduğu tahmin ediliyordu.

‘300 bin yıl önce tüm Afrika’ya yayılmış’

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılardan paleoantropolog Jean-Jacques Hublin, “Uzunca bir süre ilk insanın evriminin yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika’nın doğusunda başladığını tahmin ediyorduk. Ama şimdi elimize geçen veriler ilk insanın bundan yaklaşık 300 bin yıl önce tüm Afrika kıtasına yayılmış olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

‘Afrikalı ilk insanın en güzel alt çene kemiklerinden biri’

Buluntular arasındaki bir insan suratı kalıntısının ‘Afrikalı ilk insanın en güzel alt çene kemiklerinden birinin’ olduğunu söyleyen Hublin, “Bu en eski ilk insan bugün metroda karşınıza çıkabilecek herhangi birinin yüzü gibi, bu kişiye şapka giydirilse bugünkü modern insandan ayırt edilemez” dedi.