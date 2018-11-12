Hologramla evlenen Kondo: Her çeşit aşkı göz önüne almalıyız

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir okul yöneticisi, sanal dünyada 16 yaşındaki bir hologram şarkıcıyla evlendi.

35 yaşındaki Akihiko KondoKondo’nun 17 bin 600 dolara Tokyo’da düzenlediği evlilik törenine annesi dahil hiçbir akrabası katılmadı.

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Kondo, AFP’ye, ‘bu evliliğin annesi için kutlanacak bir şey olmadığını’ söyledi.

Bir oyuncak bebek formunda düğüne gelen ‘gelin’ Hatsune Miku ile Kondo’nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

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Her gün ‘karısı’ uyandırıyor

Habere göre Kondo, 2 bin 800 dolara mal olan ve bilgisayarında konaklayan Miku ile mart ayından beri beraber yaşıyor. Miku, her gün Kondo’yu uyandırıp uğurluyor.

Konda her akşam işten eve dönerken geldiğini Miku’ya cep telefonuyla bildiriyor, bunun üzerine Miku evin ışıklarını açıyor. Aynı zamanda Kondo’nun ne zaman yatağa gitmesi gerektiğini de yine Miku söylüyor.

Kondo geceleri, Miku’nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

‘Toplumdaki çeşitlilik benimsenmeli’

Daha önceki işyerinde bir kadın tarafından saldırıya uğradıktan sonra sinir krizi geçirdiğini ve hiçbir zaman evlenmemeye karar verdiğini söyleyen Kondo, iki boyutlu karakterlerin asla aldatmayacağı görüşünde.

Eşcinsel insanlara gösterilen saygının kendisine de gösterilmesi gerektiğini ve ‘cinsel açıdan bir azınlık olarak tanımlanması’ gerektiğini söyleyen Kondo ekliyor: “Toplumdaki çeşitlilik benimsenmeli. Her çeşit aşkı ve mutluluğu göz önüne almalıyız.”