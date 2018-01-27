Hollywood’dan Afrin’e: Ortadoğu uzmanı, Bradley Cooper’ı ‘etkisiz hale getirdi’

Bir Twitter hesabından paylaşılan ‘yalan haber’, Türkiye’deki pek çok yayın organının yanısıra, haber programlarında çok sık karşılaştığımız bir ‘Ortadoğu uzmanı gazeteci’yi kandırmayı başardı.

Newsweek dergisi söz konusu yalan haberin kaynağı olarak ‘Bird Person’ adlı Twitter kullanıcısının hesabından atılan tweeti gösterdi.

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‘Birdperson’ adlı kullanıcının ‘yalan haber’ içeren mesajında “Eski Amerikan özel kuvvetleri askeri YPG’li Zana Rizgar kod adlı Eddie Bragdon Efrîn Buseya dağında yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin #TwitterKurds #YPG” denirken, ‘haber’e ait bir görsel de paylaşıldı. Görselde YPG’li Zingar olarak sunulan kişi dünyaca ünlü Amerikalı aktör Bradley Cooper’dı ve fotoğraf 2014 yılında gösterime giren ‘American Sniper’ filminden alınmıştı.

Eski Amerikan özel kuvvetleri askeri YPG’li Zana Rizgar kod adlı Eddie Bragdon Efrîn Buseya dağında yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin#TwitterKurds #YPG pic.twitter.com/YIFGei8gnQ — Bird Person (@horointuccari) 25 Ocak 2018

25 Ocak günü 18.43’te atılan bu tweet, dün akşam saatlerinde İhlas Haber Ajansı tarafından haber olarak kullanıldı; CNN Türk, A Haber, Sözcü gibi takipçi sayısı yüksek yayın organlarının yanısıra Aydınlık, Rus haber ajansı Sputnik gibi pek çok internet sitesi de bu bilgileri haber olarak paylaştı. Bu haber daha sonra birçok siteden kaldırıldı.

Söz konusu tweeti, haber sitelerinin yanısıra haber programlarında sık sık yorumcu olarak karşımıza çıkan, ‘Ortadoğu ve dış politika uzmanı’ gazeteci ve akademisyen Bora Bayraktar da Twitter’dan paylaştı.

Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Bayraktar’ın 25 yıllık gazetecilik kariyerinde Euronews’in İstanbul Temsilciliği’ni yaptığı ve ATV, CNN Türk, TGRT ve TRT gibi kurumlarda çalıştığı belirtildi.

‘Savaş Biçer, Ph D’ adlı bir hesaptan paylaşılan ve yine aktör Bradley Cooper’ın fotoğrafının ekli olduğu, “Eski ABD Özel Kuvvetler mensubu Eddie Bragdon, yeni kod Zana Rizgar adındaki YPG’li terörist, Buseyra Dağı’nda etkisiz hale getirilenler arasında” tweet’ini takipçileriyle paylaşarak, “Türkiye’nin karşısında kimler var, kimlerle savaşıyor” yorumunu ekleyen Bayraktar, daha sonra bu tweet’i kaldırarak, “Eski ABD özel kuvvetler mensubu Eddie Bragdon Zana Rizgar kod adlı YPG’li terörist Buseya dağında etkisiz hale getirilenler arasında. Terör örgütünün haberde kendi kullandığı resim üzerinden yapılan manipülasyona takılmayın” dedi.

Bora Bayraktar’ın tweet’leri yine yayın organlarında çok sık karşımıza çıkan ‘güvenlik ve terör uzmanı’ Mete Yarar tarafından da ‘retweet’ edildi.