Hollywood’daki ilk filmi: Fatih Akın, Stephen King uyarlaması ‘Tepki’ filmini çekecek

Hollywood’da ilk filmine hazırlanan Fatih Akın, romancı Stephen King’in eserinden uyarlanan ‘Tepki’nin (Firestarter) yönetmenliğini yapacak.

DW Türkçe’nin haberine göre, Akın bu projede ABD’li film şirketi Universal Pictures ve prodüksiyon şirketi Blumhouse ile çalışacak.

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Filmin uyarlandığı roman, yangın çıkarma gücüne sahip olan ve istihbarat ajanları tarafından kaçırılan bir kızın hikâyesini anlatıyor. Roman 1984 yılında beyazperdeye uyarlanmış, filmin başrollerinde Drew Barrymore, Heather Locklear ve Martin Sheen oynamıştı.

Filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı henüz bilinmiyor.

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44 yaşındaki Akın, ocak ayında neo-Nazi terör örgütü NSU’nun cinayetlerine gönderme yapan filmi ‘Paramparça’ (Aus dem Nichts) ile en iyi yabancı film dalında Altın Küre’ye layık görülmüştü.

Akın, 2004 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazandığı ‘Duvara Karşı’ (Gegen die Wand) filmiyle adını uluslararası çapta duyurmuştu.